Длины сторон прямоугольника равны 8 и 6 см.Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости.Найдите расстояние от точки К до вершин прямоугольника, если ОК=12 см.
Геометрия
Длины сторон прямоугольника равны 8 и 6 см.Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости.Найдите расстояние от точки К до вершин прямоугольника, если ОК=12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем линейку и карандаш, строим рисунок, чтоы было наглядно. 1. найдем длину диагонали прямоугольника. она вычисляется по теореме пифагора и равна корню квадратному из суммы квадратов сторон прямоугольника. Корень из 8 в квадрате + 6 в квадрате = корень из 100 = 10. Длина диагонали равна 10. 2. В прямоугольнике диагонали, пересекаясь, делятся пополам. Таким образом, половина диагонали будет равна 10/2=5. 3. Ищем расстояние от точки К до вершин прямоугольника по теореме пифагора, т.к. это расстояние является гипотенузой прямоугольных треугольников, где один катет = 12, второй катет равен 5. Таким образом искомое расстояние будет равно корень квадратный из суммы квадратов 12 и 5. Корень квадратный из суммы 144+25 = корень из 169 = 13. Ответ: Расстояние от точки К до вершин прямоугольника равно 13 см.
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