перебудуй подані речення у спонукальні. Учні вчаться бути старанними і відповідальними, намагаються виконувати свої обіцянки. Школярі роз'язують ребуси і кросворди, розвивають свою мітливість.
Қазақ тiлi
перебудуй подані речення у спонукальні. Учні вчаться бути старанними і відповідальними, намагаються виконувати свої обіцянки. Школярі роз'язують ребуси і кросворди, розвивають свою мітливість.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учні, вчітся бути старанними і відповідальними, намагайтесь виконувати свої обіцянки! Школярі, розв язуйте ребуси і кросворди, розвивайте свою кмітливість!
Гость:
учни вчится бути старанними и видповидальними намагайтеся виконувати свойи обицянки.школяри розв"язуйте ребуси и кросворди розвивайте свою кмитливисть
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