перебудуй подані речення у спонукальні. Учні вчаться бути старанними і відповідальними, намагаються виконувати свої обіцянки. Школярі роз'язують ребуси і кросворди, розвивають свою мітливість.

Қазақ тiлi

перебудуй подані речення у спонукальні. Учні вчаться бути старанними і відповідальними, намагаються виконувати свої обіцянки. Школярі роз'язують ребуси і кросворди, розвивають свою мітливість.

Автор: Гость