скорость течения 2.2км/ч.собственная скорость катера 15.3 км/ч. какой путь прошёл катер,если по течению он шёл 3 часа,а против течения 4 часа.
Математика
скорость течения 2.2км/ч.собственная скорость катера 15.3 км/ч. какой путь прошёл катер,если по течению он шёл 3 часа,а против течения 4 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15,3+2,2)*3+(15,3-2,2)*4=17,5*3+13,1*4=52,5+52,4=104,9 км
Гость:
1)15,3+2,2=17,5(км/ч)-скорость по течению. 2)15,3-2,2=13,1(км/ч)-скорость против течения. 3)17,5*3+13,1*4=52,5+52,4=104,9(км)-путь прошёл катер.
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