скорость течения 2.2км/ч.собственная скорость катера 15.3 км/ч. какой путь прошёл катер,если по течению он шёл 3 часа,а против течения 4 часа.

Математика

скорость течения 2.2км/ч.собственная скорость катера 15.3 км/ч. какой путь прошёл катер,если по течению он шёл 3 часа,а против течения 4 часа.

Автор: Гость