Определить мощность электрического чайника, если в нем за 20 минут нагревается 1,44 кг воды от 20 °С до 100 °С, КПД = 60%. удельная теплоемкость воды 4200.
Физика
Определить мощность электрического чайника, если в нем за 20 минут нагревается 1,44 кг воды от 20 °С до 100 °С, КПД = 60%. удельная теплоемкость воды 4200.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД = Qполезн/Qсоверш Q полезн = 1,44 * 4200 * 80 = 483 840 ДЖ Q совершен = Nt 0.6*Nt = 483 840 N = 483 840 /0.6*20*60 = 672 Вт
Гость:
Дано: t=20мин=1200с m=1,44кг t1=20C t2=100C n=60%=0,6 c=4200Дж/кг*С Найти P? Решение: n=Q/A n=mc(t2-t1)/Pt nPt=mc(t2-t1) P=mc(t2-t1)/nt P=1,44*4200*80/0,6*1200=483840/720=672Вт Ответ:672Вт
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