Определить мощность электрического чайника, если в нем за 20 минут нагревается 1,44 кг воды от 20 °С до 100 °С, КПД = 60%. удельная теплоемкость воды 4200.

Физика

Определить мощность электрического чайника, если в нем за 20 минут нагревается 1,44 кг воды от 20 °С до 100 °С, КПД = 60%. удельная теплоемкость воды 4200.

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