проведите сравнение между началом царствования Александра I и Александра II.Что вы видите общего?В чем различие?
Обществознание
проведите сравнение между началом царствования Александра I и Александра II.Что вы видите общего?В чем различие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба были реформаторами, по крайней мере в начале своего правления. Во время правления 1 работал "Негласный комитет" и не стоит забывать про реформы Сперанского. Во время правления 2 произошли земская, городская, военная, крестьянская и многие другие реформы. Только 1 отошел от реформ, а 2 довел их до конца (не забываем про отмену крепостного права). Это и есть их отличия.
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