станок весом 14 ньютонов имеет площадь опоры 2м в кубе вычислите давление станка на фундамент варинты ответов 1)7000Па 2)28000Па 3)700Па 4)280 Па

Физика
станок весом 14 ньютонов имеет площадь опоры 2м в кубе вычислите давление станка на фундамент варинты ответов 1)7000Па 2)28000Па 3)700Па 4)280 Па
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
станок весом 14 ньютонов имеет площадь опоры 2м в кубе вычислите давление станка на фундамент варинты ответов 1)7000Па 2)28000Па 3)700Па 4)280 Па 14 Н / 2 м2 = 7 Па запиши правильно условие 14 ньютонов для станка мало  -  это 1.5 кг -пакет яблок нет верного ответа если вес 14000 Н   -  1) если вес  1400 Н    -   3) только не 2 или 4
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