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станок весом 14 ньютонов имеет площадь опоры 2м в кубе вычислите давление станка на фундамент варинты ответов 1)7000Па 2)28000Па 3)700Па 4)280 Па 14 Н / 2 м2 = 7 Па запиши правильно условие 14 ньютонов для станка мало - это 1.5 кг -пакет яблок нет верного ответа если вес 14000 Н - 1) если вес 1400 Н - 3) только не 2 или 4