помогите написать гумореску по украинской литература плизззззз

Гость: Гость:

Десь років зо два-три всі школи перейшли на 12-балову систему оцінювання. Моя бабуся була на батьківських зборах, а мати її не попередила, то й не знала про це. А треба сказати, що навчаюсь я поганенько та частенько отримую трійки. Але раптом , з переходом на цю систему, почав приносити 5-6, а то й 7 балів. Бабуня дивується. А я пояснюю, що вивчив найкраще в класі, тому 5 балів не вистачило, щоб оцінити по заслузі. Звичайно, правда все одно знайшла мою довірливу бабусю . Тепер перевіряючи мій щоденник, вона довго рахує за таблицею, яку ж оцінку я приніс цього разу.