помогите пожалуйста!!!!!!!!! Определите степень окисления каждого элемента, расставьте коэффициенты методом электронного баланса: H3N+O2=NO+H2O
Химия
помогите пожалуйста!!!!!!!!! Определите степень окисления каждого элемента, расставьте коэффициенты методом электронного баланса: H3N+O2=NO+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
степень окисления - CО. H3N+O2 у водорода степенеь окисления +1. а у азота минус три. у кислорода ноль. NO+H2O у азота +2 у кислорода -2. у водорода +1 у кислорода -2.
Гость:
водород +1 азот-3, кислород 0 провая часть уравнения: азот +2 кислород -2, водород+1 кислород -2 уравнение с коэффициентами: 4H3N+5O2=4NO+6H2O
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