Найди объём прямоугольного параллелепипеда,если две его грани площадью 48 квадратных метров и 120 квадратных метров имеют общее ребро длиной 8 см.
Математика
Найди объём прямоугольного параллелепипеда,если две его грани площадью 48 квадратных метров и 120 квадратных метров имеют общее ребро длиной 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8см - первая грань 48:8=6 см - вторая грань 120:8=15 см - третья грань V= 8*6*15=720 куб. м - объем
Гость:
48:8=6 см 120:8=15 см V= 8*6*15=720 куб. м
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