Найди объём прямоугольного параллелепипеда,если две его грани площадью 48 квадратных метров и 120 квадратных метров имеют общее ребро длиной 8 см.

Математика

Найди объём прямоугольного параллелепипеда,если две его грани площадью 48 квадратных метров и 120 квадратных метров имеют общее ребро длиной 8 см.

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