Помогите пожалуйста Найдите полную поверхность правильной четырёхугольной пирамиды, если высота её равно 2 и сторона основания 4,2

Геометрия
Помогите пожалуйста Найдите полную поверхность правильной четырёхугольной пирамиды, если высота её равно 2 и сторона основания 4,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр основания равен 4*4,2=16,8 высота будет попадать в точку пересечения диагоналей, так как пирамида правильная! проведём эти диагонали! ОД(можешь взять любой отрезок от точки пересечения ОВ, ОА или ОС) - это радиус описанной окружности а=Rкорней из двух! то тсюда R= а/корень из двух= 4,2корня из двух/2=2,1корня из двух найдём боковое ребро из прямоугольного треугольника как его гипотинузу! получаем SD=корень из(4+8,82)= корень из 12,82 из вершины S опустим перпендикуляр на любую сторону основания! пусть СД! этот перпендикуляр будеит апофемой! найдём ее из прямоугольного треугольника как его катет! СН=корень из(12,82- 4,41)=корень из8,41= 2,9  Sб.п.= Росн*h/2=16,8*2,9/2=24,36 Sосн=4,2*4,2=17,64 Sп.п.= Sб.п.+Sосн=42  Ответ: 42 
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