Написать программу для блок-схемы с использованием оператора IF...THEN

Экономика
Написать программу для блок-схемы с использованием оператора IF...THEN
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для Basic: REM CLS Input "a=",a Input "b=",b Input "с=",с Input "d=",d If a/c=b/d THEN PRINT "подобные" ELSE PRINT "нет"
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