Відстань між центрами кіл дорівнює 27 см.Знайдіть радіуси двох кіл , якщо відомо ,що радіус одного кола більший на 3 см.
Геометрия
Відстань між центрами кіл дорівнює 27 см.Знайдіть радіуси двох кіл , якщо відомо ,що радіус одного кола більший на 3 см.
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