Пожалуйста! В баллоне под давлением находится 4.8 кг кислорода O2.Какой объем займет этот газ при н.у?
Химия
Пожалуйста! В баллоне под давлением находится 4.8 кг кислорода O2.Какой объем займет этот газ при н.у?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = n*Vm n = m: M М(O2)= 32г/моль n = 4800г:32г/моль=150 моль 150 моль*22,4 л/моль =3360 л. Ответ:V(О2) = 3360 л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При изобарном нагревания 200 моль азота, имеющего начальную температуру 300 К, его объём увеличился в три раза. A. Найти значение внутренней энерг...
Геометрия
Помогите пожалуйста Найдите полную поверхность правильной четырёхугольной пирамиды, если высота её равно 2 и сторона основания 4,2
Русский язык