Пожалуйста! В баллоне под давлением находится 4.8 кг кислорода O2.Какой объем займет этот газ при н.у?

Химия
Пожалуйста! В баллоне под давлением находится 4.8 кг кислорода O2.Какой объем займет этот газ при н.у?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = n*Vm n = m: M М(O2)= 32г/моль n = 4800г:32г/моль=150 моль 150 моль*22,4 л/моль =3360 л. Ответ:V(О2) = 3360 л.
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