Пожалуйста! В баллоне под давлением находится 4.8 кг кислорода O2.Какой объем займет этот газ при н.у?

Химия

Пожалуйста! В баллоне под давлением находится 4.8 кг кислорода O2.Какой объем займет этот газ при н.у?

Автор: Гость