твир розповідь Як берези змінюються весною

Қазақ тiлi
твир розповідь Як берези змінюються весною
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скінчились зимові морози.Прийшла весела,духмяна весна.Ще вчора берізки стояли голі прикриті снігом.А сьогодні вже з*являються бруньки.Незабаром вони почнуть розпускатися Немов аленькі квіточки.З них з*являються листочки.Невдовзі стрункі барезки одягнуть свої чарівні сережки.Сонячно навкруги,дзвінко виспівують свої трелі пташки.Звеселяють березовий гай.Радіють що повернулись із вирію.А восени берізки одягнуть сої золоті чарівні шати.
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