Как общество влияет на природу и в чем выражаются антропогенные нагрузки на нее ?
География
Как общество влияет на природу и в чем выражаются антропогенные нагрузки на нее ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество подразумевает развитие промышленностей разного рода которые в свою очередь своими отходами губительно действуют на окружающюю среду,а выражается в массовой гибели представителей флоры и фауны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из 20кг. свежего картофеля получается 6кг.сушёного.сколько свежего картофеля надо переработать,чтобы получить сушёного картофеля 60кг? 3ц? 3т?
Геометрия
Відстань між центрами кіл дорівнює 27 см.Знайдіть радіуси двох кіл , якщо відомо ,що радіус одного кола більший на 3 см.
Химия
Пожалуйста! В баллоне под давлением находится 4.8 кг кислорода O2.Какой объем займет этот газ при н.у?