Как общество влияет на природу и в чем выражаются антропогенные нагрузки на нее ?

География
Как общество влияет на природу и в чем выражаются антропогенные нагрузки на нее ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество подразумевает развитие промышленностей разного рода которые в свою очередь своими отходами губительно действуют на окружающюю среду,а выражается в массовой гибели представителей флоры и фауны.
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