√2 × sinx = -1 на промежутке [ -π/2; 0 ] решите пожалуйста уравнение

Алгебра
√2 × sinx = -1 на промежутке [ -π/2; 0 ] решите пожалуйста уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinx=-(1/√2) x=((-1)^k+1)п/4+пk,n принадлежит z [-90; 0] n=0 x=п/4=45 n=1 x=1*45+180=225 n=-1 x=1*45-180=-135  
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