перевірочне слово до слова великий, синичка, червоний
Қазақ тiлi
перевірочне слово до слова великий, синичка, червоний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
велич, синь, синє, червень
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