разбор на части речи слова-на ландыше,на синей ленте,раздвигает

(на) ландыше - существительное. н.ф. - ландыш, неодушевленное, нарицательное, м. род, 2 скл., в форме ед. ч., предл. пад., синт. роль - дополнение. (на) синей (ленте) - прилагат., н.ф. - синий, качественное, (если учили разряды), в форме ж.р., ед.ч., пр.пад., синт. роль- определение. Раздвигает - глагол, раздвигать, несов. вид, 1 спряжение, в наст. вр., ед. числе, 2 лице, синт. роль - сказуемое

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на ландыше - сущ. н.ф.- ландыш; неодуш.,нарицат.,2 скл.,в ед.ч.,п.п. на чем? на ландыше.Дополнение На синей (ленте) - прилаг. н.ф.- синий; качеств.,полн.ф.,в ед.ч.,п.п.,ж.р. на ленте (какой?) синей. определение раздвигает - глаг. н.ф. -раздвигать; что делать? несово.в.,перех.,невозвр.,1 спр.,изъяв.накл.,наст.вр.,ед.ч.,3 лицо что делает? раздвигает.сказуемое