Как с помощью оксида фосфора 5 (в присутствии влаги) можно разделить смесь кислорода и аммиака?

Химия

Как с помощью оксида фосфора 5 (в присутствии влаги) можно разделить смесь кислорода и аммиака?

Автор: Гость