Пожалуйста, помогите найти правила по теме: Пунктуация при КАК, ЧЕМ.
Русский язык
Пожалуйста, помогите найти правила по теме: Пунктуация при КАК, ЧЕМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятые ставятся Запятые не ставятся 1.Между простыми предложениями в составе сложного: Прошел год с тех пор, как Сережа видел в последний раз свою мать (Л.Толстой). 1.Между подлежащим и сказуемым, т.е. когда сравнение является именной частью составного сказуемого: Она сама ходила как дикая (И.Гончаров) 2.При обособлении сравнительного оборота: Герасим, как лев, выступал сильно и бодро (И.Тургенев). 2.При устойчивом сравнительном обороте - фразеологизме: здоров как бык, упал как подкошенный, холоден как лед и т.п. 3.При обособлении приложения, где союз “как” имеет значение “по причине”: Илюше иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому (И.Гончаров). 3.При обособлении приложения, где союз “как” имеет значение “в качестве”: Полученный ответ рассматривается как согласие(В.Ажаев).
Гость:
и еще причастный и деепричастный обороты запятыми выделяются
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