В коробке лежит на ощупь 4 одинаковых карандаша:2 синих и 2 красных.Наугад вынимаются 2 карандаша.Какова вероятность того,что будут вынуты 2 красных карандаша?2 синих?карандаши разного цвета?
Математика
В коробке лежит на ощупь 4 одинаковых карандаша:2 синих и 2 красных.Наугад вынимаются 2 карандаша.Какова вероятность того,что будут вынуты 2 красных карандаша?2 синих?карандаши разного цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача немного не корректна но попробуем ее решить: Если рассуждать логически то из коробки мы можем вынуть сразу либо 2 красных либо 2 синих, либо красный и синий.. Возможных вариантов 3 Значит вероятности равны Ответ: 1/3 Но это не совсем верно Если мы целенаправленно будем вынимать по заказу карандаши то вероятность меняется Если на ЗАКАЗ нужно вынуть именно 2 красных то вероятность вынуть 1 красный равна 2/4=1/2 вероятность вынуть второй красный 1/3 Общая вероятность 1/2*1/3=1/6 Такая же вероятность вынуть на ЗАКАЗ 2 синих Если на Заказ вынимает различные карандаши ТО первый карандаш (если цвет не интересует) 1 второй другого цвета 2/3 Значит вероятность 1*2/3=2/3 таким образом вынуть два карандаша разного цвета вероятность больше проверка: общая вероятность 1/6+1/6+2/3= 1
Гость:
Если два красных,то первый-то вероятность 1/2, второй-1/3 1/2*1/3=1/6-вероятность красных Такая вероятность и у 2 синих Если карандаши разного цвета,то первый-1, второй-2/3 1*2/3=2/3-вероятность карандашей разных цветов Вероятность карандашей разного цвета >
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