В коробке лежит на ощупь 4 одинаковых карандаша:2 синих и 2 красных.Наугад вынимаются 2 карандаша.Какова вероятность того,что будут вынуты 2 красных карандаша?2 синих?карандаши разного цвета?

Математика
В коробке лежит на ощупь 4 одинаковых карандаша:2 синих и 2 красных.Наугад вынимаются 2 карандаша.Какова вероятность того,что будут вынуты 2 красных карандаша?2 синих?карандаши разного цвета?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача немного не корректна но попробуем ее решить: Если рассуждать логически то из коробки мы можем вынуть сразу либо  2 красных либо 2 синих, либо красный и синий.. Возможных вариантов 3 Значит вероятности равны Ответ: 1/3 Но это не совсем верно   Если мы целенаправленно будем вынимать по заказу карандаши то вероятность меняется Если на ЗАКАЗ нужно вынуть именно  2 красных то вероятность вынуть 1 красный равна 2/4=1/2 вероятность вынуть второй красный 1/3 Общая вероятность 1/2*1/3=1/6 Такая же вероятность вынуть на ЗАКАЗ 2 синих Если на Заказ вынимает различные карандаши ТО первый карандаш (если цвет не интересует) 1 второй другого цвета 2/3 Значит вероятность 1*2/3=2/3  таким образом вынуть два карандаша разного цвета вероятность больше проверка: общая вероятность 1/6+1/6+2/3= 1
Гость:
Если два красных,то первый-то вероятность 1/2, второй-1/3 1/2*1/3=1/6-вероятность красных Такая вероятность и у 2 синих Если карандаши разного цвета,то первый-1, второй-2/3 1*2/3=2/3-вероятность карандашей разных цветов Вероятность карандашей разного цвета >
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Написать программу с оператором INPUT для рисования закрашенного прямоугольника.
Ответить
Химия
Как с помощью оксида фосфора 5 (в присутствии влаги) можно разделить смесь кислорода и аммиака?
Ответить
Русский язык
разбор на части речи слова-на ландыше,на синей ленте,раздвигает
Ответить
Қазақ тiлi
перевірочне слово до слова великий, синичка, червоний
Ответить
Английский язык
Khreshchatyk/lovely/is/When/especially? the/about/What/Samson/say/does/legend/Fountain/the? East/situated/in/today/is/What/End/the? come/Nezalezhno...
Ответить