В компьютерной игре Сталкер 3 карты. На каждой карте 70 заданий. Мальчик выполнил 147 заданий. Какую часть игры он прошел? Ответ десятичная дробь.

1) 70* 3=210 (з) всего заданий 2) 147: 210=0,7 (ч) прошёл Ответ: он прошёл 0,7 игры.

Гость: Гость:

1) 3 х 70 = 210 всего заданий на трех картах 2) 147 : 210 =0,7 игры прошел мальчик Ответ : мальчик прошел 0,7 игры. ( или, на всякий случай, 70 % игры)