Сочинение:День моей сестрёнки, точнее надо написать что она делала сегодня надо написать 10-12 предложений.Вот я даю подробности про мою сестрёнку:её зовут Вероника учтити ей 2 года она не умеет одна гулять.Мы с ней сегодня гу...
История
Сочинение:День моей сестрёнки, точнее надо написать что она делала сегодня надо написать 10-12 предложений.Вот я даю подробности про мою сестрёнку:её зовут Вероника учтити ей 2 года она не умеет одна гулять.Мы с ней сегодня гуляли на улице и катались на горке,Дома смотрели мультик Лунтик и дома играли в прятки.Она позитивная девочка и она оптимист.Напишите что нибедь веселое!Кто напишет мне 9 и меньше предложений то я отмечу нарушение,а кто напишет 10 или 11 или 12 предложений и будит хорошее содержание то и будет лучшем!Я обещабю!Срочно напишите мне сегодня его надо написать!Зарание огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменя есть сестра.Её зовут Вероника.Ей почти 2 года,она не умеет гулять одна.Сегодня с ней мы провели очень весело время мы:гуляли на улице,катались на горке.С ней очень весело.В некоторые моменты хотелось остановить время что бы эти моменты счастья продолжались всегда.Когда пришли домой мы сели смотреть телевезор,как раз в это время шёл мультик "Лунтик.Моя сестрёнка была очень захвачена этим чудесным мультиком.Позже мы начали играть в прятки.Моя сестра очень позитивная девочка,она оптимист.Не смотря на то что моей юной сестрёнке мало лет я очень вечело сегодня провёл время.Моя сестрёнка очень довольна.Я бы с радостью ещё раз провел(а) бы чудесные и незабываемые моменты с сестрой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
схема превращений: C-CO2-K2CO3-CO2 1)расписать генетический ряд полностью 2) рассмотреть с точки зрения окислит.восстановит. последнее с помощью ст...
Химия
Относительная плотность паров органического соединения по кислороду равно 2,25. При сжигании 7,2 гр этого вещества образуется 22 гр у CO2 и 10,8 гр...
Математика
В компьютерной игре Сталкер 3 карты. На каждой карте 70 заданий. Мальчик выполнил 147 заданий. Какую часть игры он прошел? Ответ десятичная дробь.