Сочинение:День моей сестрёнки, точнее надо написать что она делала сегодня надо написать 10-12 предложений.Вот я даю подробности про мою сестрёнку:её зовут Вероника учтити ей 2 года она не  умеет одна гулять.Мы с ней сегодня гу...

Гость: Гость:

Уменя есть сестра.Её зовут Вероника.Ей почти 2 года,она не умеет гулять одна.Сегодня с ней мы провели очень весело время мы:гуляли на улице,катались на горке.С ней очень весело.В некоторые моменты хотелось остановить время что бы эти моменты счастья продолжались всегда.Когда пришли домой мы сели смотреть телевезор,как раз в это время шёл мультик "Лунтик.Моя сестрёнка была очень захвачена этим чудесным мультиком.Позже мы начали играть в прятки.Моя сестра очень позитивная девочка,она оптимист.Не смотря на то что моей юной сестрёнке мало лет я очень вечело сегодня провёл время.Моя сестрёнка очень довольна.Я бы с радостью ещё раз провел(а) бы чудесные и незабываемые моменты с сестрой.