схема превращений: C-CO2-K2CO3-CO2 1)расписать генетический ряд полностью 2) рассмотреть с точки зрения окислит.восстановит. последнее с помощью степени диссоциации.
Химия
схема превращений: C-CO2-K2CO3-CO2 1)расписать генетический ряд полностью 2) рассмотреть с точки зрения окислит.восстановит. последнее с помощью степени диссоциации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)С+О2=СО2 2)К2О+СО2=К2СО3 3)К2СО3=К2О+СО2
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