помогите написать сочинение на тему образ рахметова или образ веры павловны в романе что делать?
Русский язык
помогите написать сочинение на тему образ рахметова или образ веры павловны в романе что делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В структуре образа Веры Павловны, как и романа в целом, важное место занимают сны. Они отражают духовную и нравственную эволюцию героини.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 36 учеников .По математике за четверть отметку 5 имеют 8 человек , отметку 4 - 12 человек , а остальные - отметку 3 . Постройте круговую д...
Алгебра
скорость велосепидиста на первой половине пути была на 3 км/ч больше чем его скорость во второй половине пути.с какой скоростью велосипедист проеха...
Физика
Помогите пожалуйста,срочно нужно. Буду очень благодарен :-) Точечный заряд 2 нКл находится в керосине. Какова напряженность поля этого заряда на ра...
Математика
Томми и Аника одновременно выбежали из магазина и отправились домой.Томми бежал со скоростью 240м/мин ,а Аника со скоростью 80м/мин. кто оказался д...