В классе 36 учеников .По математике за четверть отметку 5 имеют 8 человек , отметку 4 - 12 человек , а остальные - отметку 3 . Постройте круговую диаграмму .

Математика

В классе 36 учеников .По математике за четверть отметку 5 имеют 8 человек , отметку 4 - 12 человек , а остальные - отметку 3 . Постройте круговую диаграмму .

Автор: Гость