Помогите пожалуйста,срочно нужно. Буду очень благодарен :-) Точечный заряд 2 нКл находится в керосине. Какова напряженность поля этого заряда на расстоянии 1 см от него?

Физика
Помогите пожалуйста,срочно нужно. Буду очень благодарен :-) Точечный заряд 2 нКл находится в керосине. Какова напряженность поля этого заряда на расстоянии 1 см от него?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=k*q/r^2*E=*10(в 9)*2*10(в -9)/10(в -4)*2=9*10^4 - ответ
Гость:
Помогите пожалуйста,срочно нужно. Буду очень благодарен :-) Точечный заряд 2 нКл находится в керосине. Какова напряженность поля этого заряда на расстоянии 1 см от него? ε=1.8 -диэлектрическая пронцаемость керосина E=kq/(εr^2)=9*10^9*2*10^-9/(1.8*0.01^2) =100000  В/м=100 кВ/м=0.1 МВ/м Ответ =100000  В/м=100 кВ/м=0.1 МВ/м
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