Помогите пожалуйста,срочно нужно. Буду очень благодарен :-) Точечный заряд 2 нКл находится в керосине. Какова напряженность поля этого заряда на расстоянии 1 см от него?

Физика

Помогите пожалуйста,срочно нужно. Буду очень благодарен :-) Точечный заряд 2 нКл находится в керосине. Какова напряженность поля этого заряда на расстоянии 1 см от него?

Автор: Гость