скорость велосепидиста на первой половине пути была на 3 км/ч больше чем его скорость во второй половине пути.с какой скоростью велосипедист проехал вторую половину пути если весь путь 90 км он проделал за 5.5 ч?

Алгебра

скорость велосепидиста на первой половине пути была на 3 км/ч больше чем его скорость во второй половине пути.с какой скоростью велосипедист проехал вторую половину пути если весь путь 90 км он проделал за 5.5 ч?

Автор: Гость