Сколько градусов содержит угол между часовой и минутной стрелками 1) в 9 ч. 2) в 6 ч.3 ) в 2 ч. 4) в 8 часов?

Математика

Сколько градусов содержит угол между часовой и минутной стрелками 1) в 9 ч. 2) в 6 ч.3 ) в 2 ч. 4) в 8 часов?

Автор: Гость