Сколько градусов содержит угол между часовой и минутной стрелками 1) в 9 ч. 2) в 6 ч.3 ) в 2 ч. 4) в 8 часов?
Математика
Сколько градусов содержит угол между часовой и минутной стрелками 1) в 9 ч. 2) в 6 ч.3 ) в 2 ч. 4) в 8 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 9 часов 90 градусов в 6 часов 180 градусов в 2 часа 60 градусов в 8 часов 120 грудусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В классе 36 учеников .По математике за четверть отметку 5 имеют 8 человек , отметку 4 - 12 человек , а остальные - отметку 3 . Постройте круговую д...
Алгебра
скорость велосепидиста на первой половине пути была на 3 км/ч больше чем его скорость во второй половине пути.с какой скоростью велосипедист проеха...