Сколько градусов содержит угол между часовой и минутной стрелками 1) в 9 ч. 2) в 6 ч.3 ) в 2 ч. 4) в 8 часов?

Математика
Сколько градусов содержит угол между часовой и минутной стрелками 1) в 9 ч. 2) в 6 ч.3 ) в 2 ч. 4) в 8 часов?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 9 часов 90 градусов в 6 часов 180 градусов в 2 часа 60 градусов в 8 часов 120 грудусов
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