стоимость санок в январе составила 2400 тг. В феврале их цена снизилась на 15%, а в марте новая цена снизилась ещё на 20%. Какой стала цена санок в марте? Сколько тенге сэкономит покупатель,если купит санки не в январе,а в марте? 

Гость: Гость:

сначала цена была 2400тг, а потом снизилась на 15% и стала такой: 2400 - 2400*0,15 = 2040 Цена стала 2040 тг, а потом она снизилась еще на 20% и стала такой: 2040 - 2040*0,2 = 1632тг Цена стала в марте 1632 тг сэкономить покупатель сможет 2400-1632 = 768тг