стоимость санок в январе составила 2400 тг. В феврале их цена снизилась на 15%, а в марте новая цена снизилась ещё на 20%. Какой стала цена санок в марте? Сколько тенге сэкономит покупатель,если купит санки не в январе,а в марте?
Математика
стоимость санок в январе составила 2400 тг. В феврале их цена снизилась на 15%, а в марте новая цена снизилась ещё на 20%. Какой стала цена санок в марте? Сколько тенге сэкономит покупатель,если купит санки не в январе,а в марте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала цена была 2400тг, а потом снизилась на 15% и стала такой: 2400 - 2400*0,15 = 2040 Цена стала 2040 тг, а потом она снизилась еще на 20% и стала такой: 2040 - 2040*0,2 = 1632тг Цена стала в марте 1632 тг сэкономить покупатель сможет 2400-1632 = 768тг
Гость:
если 2400тг----это 100% то х тг----------это 15% 1)2400*15:100=на 360тг цена понизилась в феврале. 2)2400-360=2040(тг)-новая цена в феврале. если 2040тг---------это 100% то хтг---------------это 20% 3)2040*20:100=на 408(тг)-понизилась в марте. 4)2040-408=1632(тг)-цена санок в марте. 5)2400-1632=768(тг)-сэкономит покупатель,если купит санки не в январе,а в марте.
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