Определить, сколько фамилий в списке состоят из 8 или 9 букв. (тема: строковый тип данных)
Экономика
Определить, сколько фамилий в списке состоят из 8 или 9 букв. (тема: строковый тип данных)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это без использования файлов var spisok:array [word] of string; {объявляем массив для хранения фамилий} n,i,k:word; {n - количество фамилий,i - вспомогательная переменная, k - количество фамилий в списке равных 8 или 9 буквам} begin write('Введите количество фамилий в списке n = ');readln(n); for i:=1 to n do begin write('Введите фамилию ',i,' :'); readln(spisok[i]); if (length(spisok[i])=9) or (length(spisok[i])=8) then inc(k); {inc(k) - это тоже самое ,что k:=k+1; } end; writeln('Количество фамилий в списке состоящих из 8 или 9 букв = ',k); end. П.С. если вам потребуется,обработка конкретно через фаил напишите мне, так как в условии вы не указали точно через что!
Гость:
Как по мне то лучше удобство и ничего лишнего, ведь список сохранять не говорили var s:string; k:integer; Begin repeat write('Введите фамилию:'); readln(s); if (length(s)=9) or (length(s)=8) then k:=k+1 until s=''; {прекращаем чтенье если нам посылают пустую строку} writeln(k); End.
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