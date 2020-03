Определить, сколько фамилий в списке состоят из 8 или 9 букв.  (тема: строковый тип данных)

Гость: Гость:

Это без использования файлов var spisok:array [word] of string; {объявляем массив для хранения фамилий} n,i,k:word; {n - количество фамилий,i - вспомогательная переменная, k - количество фамилий в списке равных 8 или 9 буквам} begin write('Введите количество фамилий в списке n = ');readln(n); for i:=1 to n do begin write('Введите фамилию ',i,' :'); readln(spisok[i]); if (length(spisok[i])=9) or (length(spisok[i])=8) then inc(k); {inc(k) - это тоже самое ,что k:=k+1; } end; writeln('Количество фамилий в списке состоящих из 8 или 9 букв = ',k); end. П.С. если вам потребуется,обработка конкретно через фаил напишите мне, так как в условии вы не указали точно через что!