в правильной треугольной пирамиде SABC, K-середина ребра BC, S- вершина. AB=6, а площадь боковой поверхности равна 63. найдите длину отрезка SK

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раз пирамида правильная, то АВ=ВС=6 треугольник SBC - равнобедренный и SB=SC, так как пирамида правильная, боковые рёбра у нее равны! SK - медиана, проведённая из вершины, значит, она является и высотой, а следовательно, SK - апофема! Sб.п. = Росн.*h/2 h=2Sб.п./Pосн=2*63/18=7 - ответ