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При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степени)Дж/кг Q=mL m=Q/L= 2,1*10(8 в степени)Дж / 3*10(7 в степени)Дж/кг= 7 кг Ответ 7 кг