При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степени)Дж/кг
Физика
При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степени)Дж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=rm m=Q/r=2,1*10(в 8)/3*10(в7)=7кг
Гость:
При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степени)Дж/кг Q=mL m=Q/L= 2,1*10(8 в степени)Дж / 3*10(7 в степени)Дж/кг= 7 кг Ответ 7 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из внешних углов прямоугольного треугольника равен 135 градусам. Тогда острые углы этого треугольника будут равны?
Экономика
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде SABC, K-середина ребра BC, S- вершина. AB=6, а площадь боковой поверхности равна 63. найдите длину отрезка SK
Математика
стоимость санок в январе составила 2400 тг. В феврале их цена снизилась на 15%, а в марте новая цена снизилась ещё на 20%. Какой стала цена санок в...