При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степени)Дж/кг

Физика
При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степени)Дж/кг
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=rm m=Q/r=2,1*10(в 8)/3*10(в7)=7кг 
Гость:
При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степени)Дж/кг   Q=mL m=Q/L=  2,1*10(8 в степени)Дж /  3*10(7 в степени)Дж/кг= 7 кг Ответ 7 кг 
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