Помогите разобрать по падежам 735-ть , 98-ой , 40-ок

Гость: Гость:

И. семьсот тридцать пять, девяносто восемь, сорок Р. семисот тридцати пяти, девяноста восьми, сорока Д. семистам тридцати пяти, девяноста восьми, сорока В. семьсот тридцать пять, девяносто восемь, сорок Т. семьюстами тридцатью пятью, девяноста восемью, сорока П. (о) семистах тридцати пяти, девяноста восьми, сорока