Помогите разобрать по падежам 735-ть , 98-ой , 40-ок
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Помогите разобрать по падежам 735-ть , 98-ой , 40-ок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. семьсот тридцать пять, девяносто восемь, сорок Р. семисот тридцати пяти, девяноста восьми, сорока Д. семистам тридцати пяти, девяноста восьми, сорока В. семьсот тридцать пять, девяносто восемь, сорок Т. семьюстами тридцатью пятью, девяноста восемью, сорока П. (о) семистах тридцати пяти, девяноста восьми, сорока
Гость:
735 Им.п. семьсот тридцать пять Род.п. семисот тридцати пяти Дат.п. семистам тридцати пяти Вин.п. семьсот тридцать пять Твор.п. семьюстами тридцатью пятью Предл.п семистах тридцати пяти 98 Им.п. девяносто восемь Род.п. девяноста восьми Дат.п.девяноста восьми Вин.п. девяносто восемь Твор.п. девяноста восемью Предл.п девяноста восьми 40 Им.п. сорок Род.п. сорока Дат.п. сорока Вин.п. сорок Твор.п. сорока Предл.п сорока
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