1) В прямоугольном треугольнике MNP угол N=90 градусов, MN= 6 см. Через точку M проведена прямая MK, параллельная прямой NP. Сколько расстояние между прямыми MK и NP?
Геометрия
1) В прямоугольном треугольнике MNP угол N=90 градусов, MN= 6 см. Через точку M проведена прямая MK, параллельная прямой NP. Сколько расстояние между прямыми MK и NP?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очевидно, 6 см. Берем линейко и карандаш - рисуем рисунок, из него все станет понятно. Расстояние между двумя параллельными прямыми постоянно и равно перпендикулярному отрезку, построенному между ними.
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