1) В прямоугольном треугольнике MNP угол N=90 градусов, MN= 6 см. Через точку M проведена прямая MK, параллельная прямой NP. Сколько расстояние между прямыми MK и NP?    

Геометрия
1) В прямоугольном треугольнике MNP угол N=90 градусов, MN= 6 см. Через точку M проведена прямая MK, параллельная прямой NP. Сколько расстояние между прямыми MK и NP?    
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очевидно, 6 см. Берем линейко и карандаш - рисуем рисунок, из него все станет понятно. Расстояние между двумя параллельными прямыми постоянно и равно перпендикулярному отрезку, построенному между ними.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите разобрать по падежам 735-ть , 98-ой , 40-ок
Ответить
Физика
При сжигании каменного угля выделилось 2,1*10(8 в степени)Дж энергии.Определите массу сгоревшего угля.(Удельная теплота сгорания угля 3*10(7 в степ...
Ответить
Геометрия
Один из внешних углов прямоугольного треугольника равен 135 градусам. Тогда острые углы этого треугольника будут равны?
Ответить
Экономика
Определить, сколько фамилий в списке состоят из 8 или 9 букв.  (тема: строковый тип данных)
Ответить
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде SABC, K-середина ребра BC, S- вершина. AB=6, а площадь боковой поверхности равна 63. найдите длину отрезка SK
Ответить