синтаксичиский разбор предложения. Наступила ночь в лесу.
Русский язык
синтаксичиский разбор предложения. Наступила ночь в лесу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила - сказуемое, ночь - подлежащие, ( где? ) в лесу -обстоятельство места
Гость:
Наступила - сказуемое Ночь - подлежащее в лесу - обстоятельство
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