Масса образца гематита (содержание примесей равно 10%), необходимого для получения 1 т железа, составляет
Химия
Масса образца гематита (содержание примесей равно 10%), необходимого для получения 1 т железа, составляет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЕСЛИ учитывать то, что в гематите содержится до 70 % железа, значит одна тонна - это 70 % от общей массы. следовательно делим 1000 на 0,7 = 1428,6. И это число делим на (1 - 0,1) - примеси - получаем 1578,3 ответ 1578.3
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