Сочинение 10-12 предложений.Тема :День моей сестренки.Точнее надо написать что моя сестрёнка делает сегодня.Что бы подробно написать вот я даю подробности.Мою сестренку зовут Вероника.Она любит играть в прятки и смотреть мульти...
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Сочинение 10-12 предложений.Тема :День моей сестренки.Точнее надо написать что моя сестрёнка делает сегодня.Что бы подробно написать вот я даю подробности.Мою сестренку зовут Вероника.Она любит играть в прятки и смотреть мультики,а так же любит гулять.Помогите сегодня надо написать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою сестренку зовут Вероника. Она очень веселая и подвижная девочка. Вероника очень любит гулять на улице с друзьями. Там они играют в прятки. Если плохая погода моя сестренка сидит дома и смотрит мультики. Сегодня она убежала на улицу и там с друзьями играет в прятки. А потом мы будем вместе с ней смотреть мультики. Я очень люблю свою сетренку!
Гость:
У меня есть сестра по имени Вера.Сегодня она С друзьями играла в прятки.Ей было очень весело.Днем посмотрела мультфильмы.Мультики назывались:"Том и Джери","Кот в сапогах","Смешарики".А после этого она пошла погулять.Гуляла моя сестренка до семи вечара.И уставшая пришла домой.Покушала и легла спать.
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