Сочинение 10-12 предложений.Тема :День моей сестренки.Точнее надо написать что моя сестрёнка делает сегодня.Что бы подробно написать вот я даю подробности.Мою сестренку зовут Вероника.Она любит играть в прятки и смотреть мульти...

Гость: Гость:

Мою сестренку зовут Вероника. Она очень веселая и подвижная девочка. Вероника очень любит гулять на улице с друзьями. Там они играют в прятки. Если плохая погода моя сестренка сидит дома и смотрит мультики. Сегодня она убежала на улицу и там с друзьями играет в прятки. А потом мы будем вместе с ней смотреть мультики. Я очень люблю свою сетренку!