1. ЭДС индукции в контуре определяется 2. Модуль магнитной индукции через свой поток определяется по формуле 3. Магнитный поток в системе СИ имеет размерность

Физика
1. ЭДС индукции в контуре определяется 2. Модуль магнитной индукции через свой поток определяется по формуле 3. Магнитный поток в системе СИ имеет размерность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ei=k*Ф/t 2.|B|=Fmax/Il  или |B|=Mmax/IS 3. Вебер= Вб
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