1. ЭДС индукции в контуре определяется 2. Модуль магнитной индукции через свой поток определяется по формуле 3. Магнитный поток в системе СИ имеет размерность

Физика

1. ЭДС индукции в контуре определяется 2. Модуль магнитной индукции через свой поток определяется по формуле 3. Магнитный поток в системе СИ имеет размерность

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