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1. Кольцо из сверхпроводника помещено в однородное магнитное поле, индукция которого нарастает от 0 до В0. Плоскость кольца перпендикулярна линиям индукции тока, возникающего в кольце. Радиус кольца равен r, индуктивность – L. Ток, возникающий в кольце, равен 2.При увеличении тока в катушке в 3 раза энергия ее магнитного поля 3.При движении постоянного магнита в катушку стрелка гальванометра отклоняется. Если скорость магнита уменьшить, то угол отклонения стрелки 1. S=pi*R^2 ∆B=B0- 0 =B0 ∆Ф=L*i ; ∆Ф=∆BS отсюда L*i =∆BS i=B0*pi*R^2/L 2. W=Li^2/2 9W~(3i)^2 энергия ее магнитного поля увеличивается 3 раза 3. чем больше скорость изменения магнитного потока, тем больше отклонение стрелки , т..к. поток увеличивает ЭДС --ЭДС увеличивает силу тока