Два мебельных мастера, работая вместе,могут за 1 неделю собрать 50 столов. Работая отдельно, первый мастер собирает 60 столов на одну неделю дольше, чем такое же количество столов собирает второй мастер. За сколько недель первы...

Алгебра

Два мебельных мастера, работая вместе,могут за 1 неделю собрать 50 столов. Работая отдельно, первый мастер собирает 60 столов на одну неделю дольше, чем такое же количество столов собирает второй мастер. За сколько недель первый мастер соберет 40 столов?

Автор: Гость