Два мебельных мастера, работая вместе,могут за 1 неделю собрать 50 столов. Работая отдельно, первый мастер собирает 60 столов на одну неделю дольше, чем такое же количество столов собирает второй мастер. За сколько недель первы...
Алгебра
Два мебельных мастера, работая вместе,могут за 1 неделю собрать 50 столов. Работая отдельно, первый мастер собирает 60 столов на одну неделю дольше, чем такое же количество столов собирает второй мастер. За сколько недель первый мастер соберет 40 столов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7-2=5.(дней)мы отнимаем от 7 дней недели 2,так как необходимо узнать,за сколько мастер собирает 40 столов 2)60-40=20(дней)мы отнимаем насколько дольшне получается 3)20:5=4(недели)мы делим дни на дни и получаем недели Ответ: за 4 недели мастер соберет 40 столов.
Гость:
х-количество столов собирает первый мастер за неделю, у- количество столов собирает второй матсер за неделю х+у=50 60/х- количество недель для первого матсера собрать 60 столов 60/у - количество недель для первого матсера собрать 60 столов 60/х-60/у=1 из первого выражаем х=50-у, подставляем во второе у² +70у-3000=0 у=30, х=20 значит 40/20=2 недели
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