составь слово , если в нём корень из слова моряк окончание из слова зимний приставка из слова прилететь суффикс из слова русский
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составь слово , если в нём корень из слова моряк окончание из слова зимний приставка из слова прилететь суффикс из слова русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приморский- нужное слово при-приставка мор-корень ск-суффикс ий-окончание
Гость:
Приморский. При-мор-ск-ий.
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