составь слово , если в нём корень из слова моряк окончание из слова зимний приставка из слова прилететь суффикс из слова русский

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составь слово , если в нём корень из слова моряк окончание из слова зимний приставка из слова прилететь суффикс из слова русский

Автор: Гость