Длина стороны ромба АВСD равна 5 см, длина диагонали ВD=6см. Через точку О пересечения диагоналей ромба проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости.Найдите расстояние от точки К до вершин ромба, если ОК= 8 см.

Геометрия

Длина стороны ромба АВСD равна 5 см, длина диагонали ВD=6см. Через точку О пересечения диагоналей ромба проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости.Найдите расстояние от точки К до вершин ромба, если ОК= 8 см.

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