Длина стороны ромба АВСD равна 5 см, длина диагонали ВD=6см. Через точку О пересечения диагоналей ромба проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости.Найдите расстояние от точки К до вершин ромба, если ОК= 8 см.
Геометрия
Длина стороны ромба АВСD равна 5 см, длина диагонали ВD=6см. Через точку О пересечения диагоналей ромба проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости.Найдите расстояние от точки К до вершин ромба, если ОК= 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD- ромб AB=5 AC=6 => AO=OC=3 (OB)^2=(AB)^2-(AO)^2=5^2-3^2=25-9=16 => OB=4 Из треугольника AKO (AK)^2=(OK)^2+(AO)^2=8^2+3^2=64+9=73 => AK=√73 AK=KC=√73 Из треугольника BKO (BK)^2=(KO)^2+(BO)^2=8^2+4^2=64+16=80=> BK=√80 BK=KD=√80
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