на первой клумбе расцвело 30 жёлтых и 20 красных тюльпанов.а на второй - 32 красных тюльпана.на сколько меньше тюльпанов расцвело на второй клумбе? Сколько всего тюльпанов расцвело на обеих клумбах?
Математика
на первой клумбе расцвело 30 жёлтых и 20 красных тюльпанов.а на второй - 32 красных тюльпана.на сколько меньше тюльпанов расцвело на второй клумбе? Сколько всего тюльпанов расцвело на обеих клумбах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первой расцвело 50 цветов на второй 32 Значит во второй расцвело на 18 цветов меньше (50 -32=18) На обеих расцвело 82 (50+32=82)
Гость:
1)30+20=50(тюл)-всего желтых и красных тюльпанов расцвело на первой клумбе. 2)50-32=на 18 тюльпанов меньше расцвело на второй клумбе. 3)50+32=82 тюльпанов расцвело на обеих клумбах
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