на первой клумбе расцвело 30 жёлтых и 20 красных тюльпанов.а на второй - 32 красных тюльпана.на сколько меньше тюльпанов расцвело на второй клумбе? Сколько всего тюльпанов расцвело на обеих клумбах?

Математика

на первой клумбе расцвело 30 жёлтых и 20 красных тюльпанов.а на второй - 32 красных тюльпана.на сколько меньше тюльпанов расцвело на второй клумбе? Сколько всего тюльпанов расцвело на обеих клумбах?

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