Окружающий мир.Тема Мировое сообщество государств.Где ***там надо вставить слова. С 1975 года люди всего мира стремятся наладить сотрудничество между странами,чтобы совместно решать возникающие вопросы.Для этого была создана *...

История

Окружающий мир.Тема Мировое сообщество государств.Где ***там надо вставить слова. С 1975 года люди всего мира стремятся наладить сотрудничество между странами,чтобы совместно решать возникающие вопросы.Для этого была создана ********* ********** ***********.Главная задача этой организации**************************************************************************************************************

Автор: Гость