Окружающий мир.Тема Мировое сообщество государств.Где ***там надо вставить слова. С 1975 года люди всего мира стремятся наладить сотрудничество между странами,чтобы совместно решать возникающие вопросы.Для этого была создана *...
История
Окружающий мир.Тема Мировое сообщество государств.Где ***там надо вставить слова. С 1975 года люди всего мира стремятся наладить сотрудничество между странами,чтобы совместно решать возникающие вопросы.Для этого была создана ********* ********** ***********.Главная задача этой организации**************************************************************************************************************
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
организация обьединенных наций - оон главная цель - сохранение мира во всем мире
Гость:
ООН - международная организация,созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.
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