До повышения цены учебник стоил 96 рублей , а после повышения цены стал стоить 120 рублей . На сколько процентов была повышена цена учебника?

Математика

До повышения цены учебник стоил 96 рублей , а после повышения цены стал стоить 120 рублей . На сколько процентов была повышена цена учебника?

Автор: Гость