До повышения цены учебник стоил 96 рублей , а после повышения цены стал стоить 120 рублей . На сколько процентов была повышена цена учебника?
Математика
До повышения цены учебник стоил 96 рублей , а после повышения цены стал стоить 120 рублей . На сколько процентов была повышена цена учебника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*х%/100=120 х%=125 125-100=25%
Гость:
1)120-96=24(р)-на столько повысилось цена, это одна четвертая от первоначальной стоимости учебника, а от ста процентов состовляет 25процентов, значит учебник подорожал на 25%. 2)96:24=4 3)100:4=25%
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