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Решить числовой ребус: ААА-АА-А=ВВ
Математика
Решить числовой ребус: ААА-АА-А=ВВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мне кажется так 111-11-1=99
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Гость:
Вот так: 111-11-1=99 Ответ:99
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