(6cos^2x-5*корень из двух*cosx+2)/lgtgx=0 Распишите пожалуйста решение

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(6cos^2x-5*√2*cosx+2)/lgtgx=0 Дробь равна нулю,если числитель равен 0 6cos^2x-5*√2*cosx+2=0 D=50-48=2 cosx=(5√2+√2)/12 = 1/√2 cosx=(5√2-√2)/12 = √2/3 А теперь надо оценить,какой из корней не подходит. для этого оценим знаменатель. он не должнен быть равен 0 lgtgx не равен нулю, если tgx не равен 1 cosx=1/√2 - при этом tgx равен 1, а этого не может быть,значит этот корень не подходит. ПОэтому остается один ответ: cosx= √2/3 -> x=плюс минус arccos √2/3 +2pi*k Ответ: x=плюс минус arccos √2/3 +2pi*k