Составить цепочку превращений. Формулы веществ (полуструктурные) Назвать реакции и все вещества. C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5 - больше Cl - больше C6H5 - больше CH3 - больше +1 моль HNO3

Химия

Составить цепочку превращений. Формулы веществ (полуструктурные) Назвать реакции и все вещества. C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5 - больше Cl - больше C6H5 - больше CH3 - больше +1 моль HNO3

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