Составить цепочку превращений. Формулы веществ (полуструктурные) Назвать реакции и все вещества. C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5 - больше Cl - больше C6H5 - больше CH3 - больше +1 моль HNO3

Химия
Составить цепочку превращений. Формулы веществ (полуструктурные) Назвать реакции и все вещества. C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5 - больше Cl - больше C6H5 - больше CH3 - больше +1 моль HNO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3c2h2(ацетилен)=c6h6(бензол) тримеризация ацетилена c6h6+cl2=c6h5cl(хлорбензол)+hcl хлорирование бензола c6h5cl+ch3cl(хлорметан)+2na=c6h5ch3(толуол)+2nacl р-ция вюрца-фиттинга c6h5ch3+hno3=c6h4ch2no2(1-метил3-нитробензол) + h20 т.к радикал NO2 относится к заместителям 2ого порядка, будет именно такое вещество
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