Задача: нужно отмерить 7 минут с помощью песочных часов на 3 и на 8 минут несколькими способами
Алгебра
Задача: нужно отмерить 7 минут с помощью песочных часов на 3 и на 8 минут несколькими способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда на песочных часах где есть 8 минут пройдёт половина можно перевернуть дугие песочные часы там где 3 минут решение 8/2=4 4+3=7 ответ: 7 вот и всё
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